СКА — «Спартак»: смотреть онлайн матч КХЛ бесплатно, прямая трансляция

10 января в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют СКА и «Спартак». Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Петербуржцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 1.44. Шансы москвичей оценены в 6.10. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 5.50.
Эксперты считают, что матч СКА — «Спартак» будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.53, а на ТМ 4.5 дают 2.50.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.17. Победа команды Романа Ротенберга с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.23, а на успех «Спартака» можно поставить за 4.40.
Экспресс с коэффициентом 6.02.
Овечкин установил рекорд для россиян по матчам в НХЛ.
Билялетдинов: будем разбираться в слабом начале первого периода матча с «Сибирью».
Максим Кузнецов: в России Овечкин не был столь результативным, как в НХЛ.
- 10 января 2023
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:30
- 9 января 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:15
-
04:45
-
04:15
-
03:30
- 8 января 2023
-
23:00
-
22:30