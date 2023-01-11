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«Автомобилист» — ЦСКА: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

«Автомобилист» — ЦСКА: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт
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В Екатеринбурге в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

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На четвёртой минуте первого периода счёт в матче открыл Брукс Мэйсек. Эта шайба стала 30-й для нападающего «Автомобилиста» в текущем сезоне. На 13-й минуте первого периода счёт сравнял Никита Нестеров с передачи Сергея Плотникова.

На девятой минуте второго периода вновь вывел хозяев вперёд Дмитрий Жукенов с передач Ефима Гуркина и Джесси Блэкера.

На восьмой минуте третьего периода третью шайбу в ворота армейцев забросил Сергей Широков с передачи Кёртиса Валка. На 17-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте до минимума Антон Слепышев с передач Михаила Григоренко и Максима Мамина. Точку в матче поставил Владимир Кузнецов, забивший в пустые ворота.

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