Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Милан» — «Торино»: прогноз Егора Титова на игру Кубка Италии

«Милан» — «Торино»: прогноз Егора Титова на игру Кубка Италии
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» — «Торино» в 1/8 финала Кубка Италии сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Милана» и ТМ 3.5 за 2.34.

«Одна из самых интересных пар на данной стадии турнира. Есть предыстория у этого противостояния: «Торино» в матче чемпионата изящно обыграл «Милан», Миранчук в той встрече прекрасный мяч забил. В выходные и те и другие сыграли вничью, при этом и «Милан» имел преимущество, вёл 2:0 у «Ромы», и «Торино» создал уйму моментов у ворот «Салернитаны» — только 1:1. В общем, с настроем на кубковый матч у команд не должно быть проблем.

Лучшие прогнозы на футбол.

Я думаю, тренерский штаб «Милана» сделает акцент на оборонительных действиях. Регулярно миланцы пропускают, потеряли очки на ровном месте. Слишком много свободы дают защитники в своей же штрафной. Нужно играть гораздо строже, в том числе и против «Торино», у которого есть приличная группа атакующих футболистов. Наверняка Миранчук выйдет в основе, есть Влашич, Радоньич.

Предполагаю, что разозлённый «Милан» возьмёт реванш за матч чемпионата, при этом в обороне сыграет надёжно. Я поставлю на победу хозяев при тотале меньше 3.5 мяча. Да, интересная атака по именам у туринцев, но забивает команда не так много, чего-то не хватает во взаимодействиях», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 7.09.

«Зенит» объявил о переходе Ренана и Ду Кейроса из «Коринтианса».

Скалони оценил шансы Месси сыграть на ЧМ-2026.

Мадридский «Атлетико» интересуется Мемфисом Депаем.

«Милан» — «Торино». Миранчук держит уровень «Милан» — «Торино». Миранчук держит уровень
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023