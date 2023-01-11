«Милан» — «Торино»: прогноз Егора Титова на игру Кубка Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» — «Торино» в 1/8 финала Кубка Италии сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Милана» и ТМ 3.5 за 2.34.



«Одна из самых интересных пар на данной стадии турнира. Есть предыстория у этого противостояния: «Торино» в матче чемпионата изящно обыграл «Милан», Миранчук в той встрече прекрасный мяч забил. В выходные и те и другие сыграли вничью, при этом и «Милан» имел преимущество, вёл 2:0 у «Ромы», и «Торино» создал уйму моментов у ворот «Салернитаны» — только 1:1. В общем, с настроем на кубковый матч у команд не должно быть проблем.



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Я думаю, тренерский штаб «Милана» сделает акцент на оборонительных действиях. Регулярно миланцы пропускают, потеряли очки на ровном месте. Слишком много свободы дают защитники в своей же штрафной. Нужно играть гораздо строже, в том числе и против «Торино», у которого есть приличная группа атакующих футболистов. Наверняка Миранчук выйдет в основе, есть Влашич, Радоньич.



Предполагаю, что разозлённый «Милан» возьмёт реванш за матч чемпионата, при этом в обороне сыграет надёжно. Я поставлю на победу хозяев при тотале меньше 3.5 мяча. Да, интересная атака по именам у туринцев, но забивает команда не так много, чего-то не хватает во взаимодействиях», — сказал Титов.



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