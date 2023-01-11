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«Бетис» — «Барселона»: дата матча Суперкубка Испании, во сколько начало, где смотреть

«Бетис» — «Барселона»: дата матча Суперкубка Испании, во сколько начало, где смотреть
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12 января состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Бетис» — «Барселона». Начало игры – в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!»

Лучшие прогнозы на футбол.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонцам. Поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56, а успех «Бетиса» оценивается аналитиками в 5.80. Ничья доступна за 4.70.

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.63, а на тотал меньше 2.5 мяча – за 2.37.

На гол «Барселоны» дают коэффициент 1.10. Если забьёт «Бетис», сыграет коэффициент 1.51. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.72.

Экспресс с коэффициентом 7.09.

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