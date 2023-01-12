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«Авангард» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли

«Авангард» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли
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В Омске в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали гости.

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На 41-й секунде первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Воронков с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова. Эта шайба стала самой быстрой для казанской команды в этом сезоне. На четвёртой минуте первого периода восстановил равенство в счёте Арсений Грицюк с передач Сергея Толчинского и Ивана Телегина.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На восьмой минуте третьего периода вторую шайбу гостей в матче забросил Илья Сафонов.

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