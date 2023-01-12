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«Локомотив» — «Трактор»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, счёт

«Локомотив» — «Трактор»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, счёт
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В Ярославле в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» на своём льду принимал «Трактор». Победу со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) одержали гости.

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В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

Во втором периоде счёт в матче открыл нападающий «Трактора» Никита Тертышный с передач Ильи Карпухина и Сергея Телегина.

Для «Локомотива» это поражение стало пятым подряд. Голкипер челябинцев Сергей Мыльников записал в свой актив «сухой» матч, отразив все 33 броска по его воротам.

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