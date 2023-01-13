«Реал» – «Барселона», финал Суперкубка Испании: когда начало, прогнозы, где покажут

Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 15 января в Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде. Начало – в 22:00 мск.

«Эль-класико» покажут в прямом эфире на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты отдают небольшое преимущество «Барселоне». Поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 2.45. Шансы «Реала» оценили в 2.75. Сделать ставку на ничью предлагается за 3.60.

Аналитики уверены, что в матче будет забито большое количество голов. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.

Сделать ставку на то, что обладателем Суперкубка станет мадридский клуб можно за 2.00, а шансы «Барселоны» оценили в 1.82.

Экспресс с коэффициентом 6.62.

Гончаренко допустил, что ещё вернётся в ЦСКА.

Прогноз на матч «МЮ» — «Ман Сити» с коэффициентом 4.30.

Варела подписал контракт с «Фламенго» до декабря 2025 года.

Прогноз на матч «Лечче» — «Милан» с коэффициентом 2.00.