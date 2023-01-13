«Реал» – «Барселона», финал Суперкубка Испании: когда начало, прогнозы, где покажут

Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 15 января в Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде. Начало – в 22:00 мск.
«Эль-класико» покажут в прямом эфире на телеканале «Матч!».
Эксперты отдают небольшое преимущество «Барселоне». Поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 2.45. Шансы «Реала» оценили в 2.75. Сделать ставку на ничью предлагается за 3.60.
Аналитики уверены, что в матче будет забито большое количество голов. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.
Сделать ставку на то, что обладателем Суперкубка станет мадридский клуб можно за 2.00, а шансы «Барселоны» оценили в 1.82.
Экспресс с коэффициентом 6.62.
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