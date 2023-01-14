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«Спартак» — «Трактор»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

«Спартак» — «Трактор»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов
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В Москве в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 «Спартак» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 24-й минуте Андрей Стась вывел челябинцев вперёд. На 35-й минуте Матвей Заседа в большинстве сравнял счёт. На 37-й минуте он оформил дубль, отличившись в меньшинстве. Ровно через минуту Антон Бурдасов сравнял счёт. На 41-й минуте Максим Шабанов с передачи Никиты Тертышного вывел «Трактор» вперёд. На 45-й минуте Никита Тертышный забил четвёртый гол.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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