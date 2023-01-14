«Локомотив» — «Северсталь»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, счёт

В Ярославле в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 «Локомотив» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:0, 2:2, 2:0).
Лучшие прогнозы на сегодня.
На третьей минуте Максим Шалунов вывел ярославцев вперёд. На 20-й минуте Александр Полунин удвоил преимущество «Локомотива». На 31-й минуте Степан Никулин забросил третью шайбу в ворота «Северстали».
На 33-й минуте Никита Рожков, реализовав большинство, отыграл один гол. Через 11 секунд Андрей Сергеев забросил шайбу с центра площадки. Ещё через 15 секунд Давид Думбадзе забил второй гол череповчан. На 44-й минуте Михаил Беляев с передачи Максима Шалунова в пятый раз поразил ворота гостей. На 54-й минуте Максим Шалунов оформил дубль.
Экспресс с коэффициентом 8.16.
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