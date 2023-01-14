«Барыс» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Нефтехимик».

Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 1.72.

«Вообще-то это будет матч за восьмое место в Восточной конференции. Ну, не такое восьмое, которое гарантирует плей-офф, а такое восьмое, куда пускают в предбаннике на стульчике немного посидеть, но всё-таки.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Это на Западе две команды уже спеклись, и за восьмое место рубятся две команды. На Востоке же конкуренция куда выше, поэтому встреча двух номинантов на плей-офф не может быть простой и обыкновенной по определению.

По статистике, шансы повыше, конечно, у «Барыса». Потому что казахстанцы – домашняя команда. Если в целом по сезону астанчане набирают 47,1% очков, то в родных стенах этот показатель возрастает до 53,8%. И «Нефтехимик» тоже домашняя команда, даже ещё более домашняя, чем «Барыс», а значит, на выезде играет сильно хуже. Если в целом по сезону «Нефтехимик» набирает 48,0% очков, то в гостях этот показатель падает до 36,0%.

Есть пара нюансов. Первый заключается в том, что «Нефтехимик» в текущем сезоне победил в двух из трех междусобойчиках, в том числе и в единственном, состоявшемся на казахстанской земле. А второй ненавязчиво намекает, что «маленькие татары» сейчас выглядят приличнее «Барыса». Хотя бы потому, что в семи последних матчах одержали пять побед, тогда как казахстанцы всего три. Плюс отдыхал «Нефтехимик» на сутки больше.

Складывая в кучу всё вышенаписанное, прогнозирую не слишком насыщенный заброшенными шайбами междусобойчик с тоталом, не превышающим 7.5 шайбы. По итогам этого матча гости наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время».

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