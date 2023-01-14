«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.13.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Брайтон» в целом неплохо проводит сезон, но чего-то выдающегося команда не показывает, хотя и занимает место в непосредственной близости с еврокубковой зоной. Состав неплохо сыгран и организован, отличается грамотной игрой в обороне и солидной дисциплиной, что иногда помогало расстраивать топов лиги. Однако стабильности пока нет и говорить о равной конкуренции с грандами АПЛ ещё рано.

Что касается «Ливерпуля», то здесь всё неоднозначно в этом розыгрыше. Клуб укомплектован высококлассными исполнителями и по именам претендует как минимум на место в тройке. Однако к игре и стабильности красных есть вопросы, да и в обороне появились сложности. Мотивация у команды будет запредельной, ведь она уже прилично отстаёт от зоны Лиги чемпионов и пора догонять конкурентов.

Считаю, что в этой паре фаворитами являются гости и их неважные дела в этом сезоне не мешают им выглядеть предпочтительнее на роль победителя пары. Да, красные иногда могут неприятно удивить, но в целом остаются классным коллективом, которому по силам обыграть любого соперника.

«Брайтон», на мой взгляд, однозначно поборется за очки, но вряд ли выстоит по итогу, учитывая превосходство соперника по всем параметрам. Мой прогноз — победа «Ливерпуля» за коэффициент 2.13».

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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