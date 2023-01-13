«Брайтон» — «Ливерпуль». От Клоппа ждут чуда

Все ожидают от Юргена результатов, а он пока радует только зрелищностью.

14 января состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Ливерпуль». Начало игры – в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16, а шансы «Брайтона» оцениваются аналитиками в 3.38. Ничья доступна за 3.88.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Ливерпуль» 14 января 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.35, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.54. На гол «Брайтона» дают коэффициент 1.26, а гол «Ливерпуля» оценивается в 1.14. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.48.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» (14.01.2023)

Насыщенный календарь английского футбола дарит возможность лицезреть интересные матчи на Туманном Альбионе. Обратим внимание на встречу, которая состоится субботним днём на стадионе «Амекс». Футбольный клуб «Брайтон» принимает «Ливерпуль».

Команды находятся на очень близких позициях в турнирной таблице. «Ливерпуль» выступает сильно ниже ожиданий, занимая седьмое место с 28 очками. «Брайтон» идёт восьмым, отставая от своего ближайшего соперника на одно очко.

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Когда нынешний тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби в середине сентября сменил ушедшего в «Челси» Грэма Поттера, «чайки» и вовсе были выше «Ливерпуля» в таблице. За 11 минувших матчей клуб сорвался с четвёртого места и теперь отстаёт от зоны Лиги чемпионов на восемь очков.

Назначение итальянца, никогда ранее не работавшего в АПЛ, казалось рискованным шагом. Адаптация шла тяжело – Де Дзерби одержал первую победу только с шестой попытки, но последние результаты «Брайтона» в АПЛ обнадёживают болельщиков – четыре победы в шести матчах.

Однако «Брайтон» при Де Дзерби аномально плохо выступает дома – всего одна победа в пяти последних матчах. «Чайки» забили всего семь мячей за эти пять игр. Примечательно, что сразу четыре гола оказались горячим приветом своему бывшему тренеру Грэму Поттеру и его «Челси» (4:1).

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Средняя результативность последних 10 официальных встреч с участием «Брайтона» составляет 4,2 гола за игру. Лишь один матч «чаек» прошёл без голов в исполнении обеих команд. Сразу после паузы на чемпионат мира «Брайтон» умудрился вылететь из Кубка лиги, проиграв в матче с «Чарльтоном» из третьего дивизиона – 0:0 и 3:4 по пенальти.

Ближайший соперник «Брайтона» также является проводником зрелищного футбола. Средняя результативность последних шести матчей с участием «Ливерпуля» составляет четыре гола за игру. Самое время вспомнить, что первым опытом Де Дзерби в Англии стал как раз матч на «Энфилде», который закончился со счётом 3:3.

Хет-трик за «Брайтон» в той встрече оформил Леандро Троссард. Однако он вряд ли выйдет на поле в ближайшей игре. Бельгиец вернулся с чемпионата мира в ужасной физической форме и вроде как получил небольшое повреждение. Попутно Де Дзерби обвинил Троссарда в недостаточной самоотдаче, так что, возможно, имеют место вопросы дисциплинарного характера.

Троссарду стоит взять пример с Алексиса Мак Аллистера. Чемпион мира в составе Аргентины провёл много игровых минут в Катаре, но даже бурные празднования не подорвали его мотивацию. После возвращения в Англию футболист забил два мяча в первом же своём матче.

Два из трёх голов «Ливерпуля» в осеннем матче с «Брайтоном» забил Роберто Фирмино, но и его мы не увидим на поле в ближайшей встрече. Бразилец стал третьим нападающим в переполненном лазарете мерсисайдцев, составив компанию Луису Диасу и Диогу Жоте.

Юргену Клоппу не остаётся альтернатив, кроме как использовать впереди Мохамеда Салаха, а также лидера АПЛ по количеству неиспользованных явных голевых моментов – Дарвина Нуньеса. Оба нападающих играют практически без замен, что вызывает определённую тревогу. Сообщается, что Дарвин по какой-то причине пропустил тренировку за два дня до встречи.

Ситуацию чуть облегчает трансфер Коди Гакпо, но один из лидеров нидерландской сборной успел сыграть за «Ливерпуль» только один матч. Пока сложно сказать, как он впишется в состав в будущем и насколько он будет полезен.

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«Ливерпуль» традиционно много забивает, но у команды проблемы в защите. Ибраима Конате вернулся с чемпионата мира, растеряв былую уверенность. Поражение в игре с «Брентфордом» (1:3) во многом стало причиной неудачной игры француза. На несколько недель из-за травмы выбыл лидер обороны «Ливерпуля» – Вирджил ван Дейк.

Всё это в совокупности – форма команд, их атакующий потенциал, проблемы «Ливерпуля» с обороной – даёт нам повод ожидать от предстоящей встречи весьма высокой результативности. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.50.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Ливерпуль» 14 января 2023 года

«Брайтон» и «Ливерпуль» – одни из самых «фестивальных» команд последнего времени. Редко какой матч с их участием обходится без большого количества забитых мячей. Обе команды не отличаются стабильностью, и предсказать победителя весьма сложно, но любителям зрелищного футбола будет на что посмотреть.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 7.14.

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Прогноз на матч «МЮ» — «Ман Сити» с коэффициентом 4.30.

Вагнер Лав намерен создать в Бразилии клуб-партнёр ЦСКА.

Прогноз на матч «Лечче» — «Милан» с коэффициентом 2.00.