«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин дал прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.48.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Встречаются ближайшие соседи по турнирной таблице чемпионата Англии. После чемпионата мира «Ливерпуль» успел провести пять матчей во всех турнирах. Простился с Кубком лиги, уступив «Ман Сити», едва не вылетел из Кубка Англии, проиграл в чемпионате «Брентфорду» и одержал две победы над «Астон Виллой» и «Лестером». Красных бросает из стороны в сторону. Юрген Клопп никак не может скорректировать игру своей команды.

«Брайтон» провёл четыре матча после чемпионата мира. Одержал две победы на выезде в АПЛ, но проиграл лидирующему «Арсеналу». В Кубке Англии легко прошёл «Мидлсбро». Теперь впервые в истории команды за неё выступает действующий чемпион мира — Алексис Мак Аллистер.

Это будет вторая игра соперников в нынешнем чемпионате. 1 октября на «Энфилде» соперники разошлись миром — 3:3. «Брайтон» лишь однажды выиграл у «Ливерпуля» в рамках АПЛ, трижды сыграв вничью и уступив в семи встречах.

Предстоящий матч будет очень непростым для обеих команд. Из 17 матчей в 10 «Ливерпуль» пропустил первым. Это неприятная для них тенденция. У Юргена Клоппа просто беда с травмированными игроками. Судя по всему, нас ожидает результативный матч. Поэтому жду весёлую игру».

Экспресс с коэффициентом 9.50.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.30.

Гус Хиддинк: Головин может заиграть в АПЛ.

Юран: сомневаюсь, что Джикия смог бы закрепиться в топ-клубе Серии А.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.