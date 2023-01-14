«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин дал прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль».
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.48.
«Встречаются ближайшие соседи по турнирной таблице чемпионата Англии. После чемпионата мира «Ливерпуль» успел провести пять матчей во всех турнирах. Простился с Кубком лиги, уступив «Ман Сити», едва не вылетел из Кубка Англии, проиграл в чемпионате «Брентфорду» и одержал две победы над «Астон Виллой» и «Лестером». Красных бросает из стороны в сторону. Юрген Клопп никак не может скорректировать игру своей команды.
«Брайтон» провёл четыре матча после чемпионата мира. Одержал две победы на выезде в АПЛ, но проиграл лидирующему «Арсеналу». В Кубке Англии легко прошёл «Мидлсбро». Теперь впервые в истории команды за неё выступает действующий чемпион мира — Алексис Мак Аллистер.
Это будет вторая игра соперников в нынешнем чемпионате. 1 октября на «Энфилде» соперники разошлись миром — 3:3. «Брайтон» лишь однажды выиграл у «Ливерпуля» в рамках АПЛ, трижды сыграв вничью и уступив в семи встречах.
Предстоящий матч будет очень непростым для обеих команд. Из 17 матчей в 10 «Ливерпуль» пропустил первым. Это неприятная для них тенденция. У Юргена Клоппа просто беда с травмированными игроками. Судя по всему, нас ожидает результативный матч. Поэтому жду весёлую игру».
Экспресс с коэффициентом 9.50.
Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.30.
Гус Хиддинк: Головин может заиграть в АПЛ.
Юран: сомневаюсь, что Джикия смог бы закрепиться в топ-клубе Серии А.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.
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