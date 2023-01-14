«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Атлетик».
Ставка: ничья за 3.28.
«Реал Сосьедад» очень здорово выглядит в последних матчах, добыл три победы кряду и вырвался вполне по делу на третье место в таблице. Вторую молодость переживает Давид Сильва, который очень качественно продолжает смотреться в составе клуба. Клуб хорош по всем линиям и в дерби попытается сыграть с прицелом на все три очка, учитывая не самый лучший тонус соперника в зимнем отрезке сезона.
Что касается самого «Атлетика», то клуб несколько притормозил и потерял место в еврокубковой зоне. Представители Бильбао дважды кряду сыграли вничью, не сумев победить «Бетис» и «Осасуну». Да и в выездных матчах команда редко выигрывала осенью, что может оказать ключевое значение в дерби.
На мой взгляд, в этой паре примерно равные шансы на победу, и стоит ждать отчаянной игры от обеих команд. Не стоит забывать, что это дерби и здесь футболисты отдают все силы на поле. Да, «Реал Сосьедад» играет дома и выглядит посвежее соперника в последних матчах, однако мотивация «львов» будет никак не ниже, чем у противника.
Я считаю, что стоит ждать борьбы до последней секунды и ничейного итога, учитывая все предматчевые расклады. Мой прогноз — ничья за коэффициент 3.28».
Экспресс с коэффициентом 9.50.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.
Хави: я восхищаюсь Анчелотти и несколькими футболистами «Реала».
Прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.
Юран: сомневаюсь, что Джикия смог бы закрепиться в топ-клубе Серии А.
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