«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Атлетик».

Ставка: ничья за 3.28.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Реал Сосьедад» очень здорово выглядит в последних матчах, добыл три победы кряду и вырвался вполне по делу на третье место в таблице. Вторую молодость переживает Давид Сильва, который очень качественно продолжает смотреться в составе клуба. Клуб хорош по всем линиям и в дерби попытается сыграть с прицелом на все три очка, учитывая не самый лучший тонус соперника в зимнем отрезке сезона.

Что касается самого «Атлетика», то клуб несколько притормозил и потерял место в еврокубковой зоне. Представители Бильбао дважды кряду сыграли вничью, не сумев победить «Бетис» и «Осасуну». Да и в выездных матчах команда редко выигрывала осенью, что может оказать ключевое значение в дерби.

На мой взгляд, в этой паре примерно равные шансы на победу, и стоит ждать отчаянной игры от обеих команд. Не стоит забывать, что это дерби и здесь футболисты отдают все силы на поле. Да, «Реал Сосьедад» играет дома и выглядит посвежее соперника в последних матчах, однако мотивация «львов» будет никак не ниже, чем у противника.

Я считаю, что стоит ждать борьбы до последней секунды и ничейного итога, учитывая все предматчевые расклады. Мой прогноз — ничья за коэффициент 3.28».

Экспресс с коэффициентом 9.50.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.

Хави: я восхищаюсь Анчелотти и несколькими футболистами «Реала».

Прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.

Юран: сомневаюсь, что Джикия смог бы закрепиться в топ-клубе Серии А.