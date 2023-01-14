«Лечче» — «Милан»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лечче» — «Милан» в 18-м туре итальянской Серии А сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Милана» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.28.
«Для «Милана» последняя неделя была полна разочарований. Сначала упустили преимущество в два мяча во встрече с «Ромой» в чемпионате, потом на своём же поле вылетели из Кубка Италии. Нужно срочно реабилитироваться, чтобы не началась чёрная полоса. Нужны положительные эмоции.
«Лечче» — середняк, но очень зубастый. Уже очень давно команда не проигрывала, а дома за последнее время победили и «Лацио», и «Аталанту». Крепкий орешек. Можно отметить, что забивает команда совсем мало – меньше гола за игру, но и пропускает немного.
Все серии когда-нибудь заканчиваются. «Лечче» уж слишком давно не терпел поражений, а многие предрекали этой команде вылет. «Милан» выйдет с серьёзным настроем после неудач и должен забирать свои три очка. Но ждать обилия голов не стоит, «Лечче» будет сидеть в обороне и ждать шансов.
Если же «Милан» забьёт, то постарается максимально строго сыграть сзади, чтобы не повторить ошибок матча с «Ромой». Ставлю на победу гостей и тотал меньше 3.5 мяча».
Экспресс с коэффициентом 9.50.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.
«Зенит» летом предлагал Дзюбе € 2 млн в год.
Прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.
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