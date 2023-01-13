«Лечче» — «Милан». Стефано Пиоли нужно менять подход

«Россонери» пропустили в 18 из 24 матчей во всех официальных турнирах. Не порядок!

14 января состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Милан». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех клуба из Лечче оценён экспертами в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Лечче» — «Милан» 14 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лечче» — «Милан» получится не результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.69. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Милан» (14.01.2023)

В Италии футбольный сезон в самом разгаре. Позади матчи 1/8 финала Кубка страны, а также 17 туров Серии А. На 14 января запланированы три встречи 18-го тура. В одной из них на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче, померяются силами местный «Лечче» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

По итогам минувшего сезона «Лечче» занял первое место в Серии В. С самого начала текущего розыгрыша Серии А он зарекомендовал себя как крайне неудобный соперник. За стартовые 12 туров жёлто-красные потерпели только в шести поражения, причём пять из них с минимальным перевесом, в том числе в матчах с «Интером» и «Ромой» (в обоих случаях 1:2).

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Однако, это ещё не всё. За последние шесть встреч клуб из одноимённого города ни разу не уступил. Сначала он сыграл вничью с «Удинезе» (1:1), а также обыграл «Аталанту» (2:1) и «Сампдорию» (2:0). Затем подопечные Марко Барони выиграли в матче с «Лацио» (2:1) и закончили игру со «Специей» ничейным результатом (0:0).

Примечательно, что в закончившихся ничейным исходом матчах «волки» играли на выезде. При этом, во встрече со «Специей» они был гораздо ближе к победе. Жёлто-красные всецело владели инициативой, гораздо опаснее атаковали, а также нанесли больше ударов, в частности в створ.

Пожалуй, от подопечных Барони в тот день попросту отвернулось везение. Иначе не объяснить произошедший на 12-й минуте матча момент. После подачи углового, с перерывом в три секунды, футболисты «Лечче» — Алексис Блен и Хоан Гонсалес — поочерёдно попали в каркас ворот соперника.

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«Милану» жёлто-красные могут доставить немало неприятностей. Дело в том, что действующий чемпион Италии в текущем сезоне испытывает довольно серьёзные проблемы оборонительного плана. Лишь в 6 из 24 матчей во всех официальных турнирах «россонери» удалось сохранить свои ворота на замке.

В двух из шести этих игр подопечные Стефано Пиоли были явными фаворитами. В соперниках у них были располагающийся неподалёку от зоны вылета в Серию В «Сассуоло» и замыкающий турнирную таблицу «Кремонезе». Также стоит отметить, что дважды — во встречах с «Сассуоло» и «Болоньей» — спас миланцев от пропущенных мячей Мик Меньян.

К сожалению, голкипер, сыгравший отнюдь не последнюю роль в том, что «Милан» выиграл по итогам минувшего сезона скудетто, получил травму ещё в начале текущего сезона. Затем, из-за рецидива, он пропустил чемпионат мира в Катаре. Как скоро француз покинет лазарет — пока не известно. Остаётся лишь пожелать ему скорейшей поправки.

С другой стороны, у «россонери» полный порядок в атакующем плане. В 24 матчах во всех официальных турнирах они забили целых 45 мячей. Лишь в пяти из этих встреч «россонери» уходили с поля без гола. Хотя, последний раз был совсем недавно, в игре 1/8 финала Кубка Италии с «Торино» (0:1 ДВ).

В послематчевом интервью Стефано Пиоли отметил, что его подопечные плохо в моральном плане отреагировали на численный перевес (с 70-й минуты они играли в большинстве). Впрочем, также стоит отметить великолепную игру вратаря «Торино» Ваню Милинковича-Савича. Он совершил целых восемь сейвов.

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Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит «обе забьют» за коэффициент 2.04. Встреча состоится в Лечче, что даёт жёлто-красным надежду на то, чтобы зацепиться за очки. Немаловажно и то, что четыре из пяти последних очных встреч заканчивались голами с обеих сторон.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лечче» — «Милан» 14 января 2023 года

«Лечче» собранно смотрится на последнем отрезке сезона. На домашнем стадионе он даже сумел обыграть «Аталанту» и «Лацио». Скорее всего, поддержка болельщиков поможет жёлто-красным распечатать ворота «Милана». «Россонери» в текущем сезона пропускают столь же регулярно, как и забивают сами. Без Меньяна им приходится непросто. В конечном счёте, история последних очных встреч на стороне голов от обеих команд. Ждём идентичного исхода и в этот раз.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.04.

Экспресс с коэффициентом 6.62.

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Прогноз на матч «Лечче» — «Милан» с коэффициентом 2.00.

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