«Вашингтон» — «Филадельфия»: результат матча, кто победил, какой рекорд побил Овечкин

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал Филадельфию Флайерз».
Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Скотт Лотон, Джеймс ван Римсдайк, а также Уэйд Эллисон.
Единственную шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил российский форвард и капитан команды Александр Овечкин.
Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1319 матчей, в которых забил 810 голов и сделал 649 результативных передач при коэффициенте полезности +83.
Гол в матче Национальной хоккейной лиги с Филадельфией Флайерз» стал для россиянина 30-м в нынешнем сезоне. Это 17-й сезон для Овечкина, в которых ему удавалось забить 30 голов. Легенда «Кэпиталз» Гартнер забивал не менее 30 голов в 17 сезонах в НХЛ — это лучшее достижение в истории лиги.
Сообщается, что Овечкин и Гретцки — единственные игроки, забившие не менее 400 голов дома и на выезде.
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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 84 голов.
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