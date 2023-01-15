«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.69.

«Локомотив», конечно, прорвало в домашнем матче с «Северсталью». Там было много психологии и уязвлённого самолюбия железнодорожников. Хотя пять поражений подряд для «Локомотива» в нынешнем сезоне уже не в новинку – подобное случалось у них в ноябре.

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Теперь осталось разобраться — это была разовая акция или для ярославцев всё вернётся на круги своя? И московское «Динамо» — почти идеальная лакмусовая бумажка для этого. Особенно с учётом того, что в нынешнем сезоне «Локомотив» играет с бело-голубыми весьма успешно, выиграв оба междусобойчика.

Ещё не нужно забывать, что свой предыдущий матч москвичи проводили в Санкт-Петербурге. Всю кровь из них там не выпили, но всё равно оставили малость. И отдельные элементы неполного восстановления мы в Ярославле должны увидеть.

Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую низовой матч (других с участием «Локомотива» не прогнозирую, а тут ещё и «Динамо»), с тоталом, не превышающим 5.5 шайбы. По итогам этого убойного матча хозяева любым способом должны набрать два очка. Это будет означать, что «Локомотив» вышел на финишную прямую, на которой и начинает разгоняться».

Экспресс с коэффициентом 4.86.

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