«Альмерия» – «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Альмерия» – «Атлетико» Мадрид в 17-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.75.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Атлетико» откровенно не повезло в последнем туре в матче с «Барселоной». Большое количество моментов было, но мяч упорно не лез в ворота. Если отсекали тер Штегена, то спасал Араухо. В общем, дома «Атлетико» показал очень хороший, содержательный футбол, но, к сожалению, проиграл – 0:1. И, повторюсь, не совсем закономерно.

Видно, что «Атлетико» сейчас в хорошем состоянии. У Симеоне есть идеи, как правильно использовать группу атаки. Теперь она оскудела и обеднела в связи с уходом Феликса в «Челси». Вариантов всё равно предостаточно: есть и Корреа, и Гризманн, и Мората.

Я думаю, что у «Атлетико» неплохие шансы переиграть «Альмерию» на выезде. Просто «Атлетико» сильнее. Понятно, что могут вмешаться удивительные вещи, когда «Атлетико» столько моментов не реализовывает. По-хорошему «Атлетико» — фаворит, он должен брать своё, учитывая форму команды.

Мой прогноз – чистая победа «Атлетико» за 1.75».

Экспресс с коэффициентом 4.86.

Месси не поступало предложение о трансфере в «Аль-Хиляль».

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.

Баринов в «Бешикташе». Развитие карьеры или предательство родного клуба?

Прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.