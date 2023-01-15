Максим Лебедев сделал ставку на матч КХЛ «Витязь» — «Трактор»

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Трактор».

Ставка: победа «Витязя» и тотал меньше 6.5 шайбы за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Витязь», конечно, опарафинился в предыдущем туре, влетев всухую китайским товарищам. Как говорится, никто не ожидал такой развязки. Скорее всего, сам «Витязь» тоже не ожидал. С «Трактором», безусловно, он будет совсем другим, и игра будет другая. И сам «Трактор», как ни крути, будет хоть и совсем не в большом, но всё-таки психологическом умиротворении, поскольку по итогам предыдущего тура пролез в зону плей-офф Восточной конференции.

Пока, конечно, «мне только посмотреть» и на приставном стульчике, но всё равно. Поэтому весь тренерский штаб челябинцев может дружно орать и даже бить своих игроков палками, но с человеческой психологией бороться бесполезно.

Кроме того, не будем забывать, что для «Трактора» это будет уже третий матч выездной серии. Третий и последний, и он с точки зрения психологии будет работать опять-таки не на челябинской стороне. Потому что игроки будут смотреть в сторону дома, а заодно готовиться к матчу со своим основным конкурентом из солнечного Казахстана, с которым «Трактору» играть уже в следующем туре.

С учётом всего вышеописанного, предположу весьма упорный, а значит, и низовой поединок, тотал которого не превысит 6.5 шайбы. По итогам этой битвы гигантов «Витязь» любым возможным способом даже не наберёт, а выдавит из «Трактора» два очка. Реабилитировавшись за конфуз с «Куньлунем».

Экспресс с коэффициентом 5.63.

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