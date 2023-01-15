«Локомотив» — «Динамо»: по какому каналу покажут, прямая трансляция, где смотреть онлайн

15 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 17:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на канале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу ярославцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07, а шансы москвичей оценены в 3.60.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва не порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.70.

Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Экспресс с коэффициентом 5.63.

Прогноз на матч «Динамо» Мн — «Автомобилист» с коэффициентом 2.50.

Овечкин – пятый игрок в истории НХЛ с 400 голами дома.

Прогноз на матч СКА — «Амур» с коэффициентом 3.80.

Овечкин повторил рекорд НХЛ.