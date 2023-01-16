«Барыс» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Сибирь».



Ставка: победа «Сибири» за 2.60.



«Главное в предстоящем матче, по моему глубокому убеждению, заключается в том, что «Сибирь» умеет играть концовки матчей, а «Барыс» нет. Это сверхчётко было видно в предыдущем туре, когда казахстанцы в третьем периоде на блюдечке с голубой каёмочкой преподнесли своему прямому конкуренту победу в основное время в матче, который выигрывали. А «Сибирь» в том же самом третьем периоде вытащила гостевой матч с «Ак Барсом».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Всё остальное меркнет перед этим умением, которое у гостей будет, а у хозяев делось непонятно куда. Автор этих строк внимательно смотрел несколько последних матчей казахстанской команды, и с каждым последующим укреплялось ощущение какой-то неправильности. Думаю, максимально чётко итог сформулировал Леонид Вайсфельд, комментируя результат матча. Он сказал: «Барыс» играет слабее, чем каждый его игрок в отдельности». А это уже тренерская недоработка. Как и постоянные просадки в третьих периодах, когда казахстанцам банально не хватает физики даже против равных команд.



А «Сибирь»-то сейчас отнюдь не ровня «Барысу». После очередного поражения «Магнитки» она вообще вышла на второе место на Востоке, и это полностью заслуженный результат, а не случайный. Поэтому и результат предстоящего матча видится мне вполне предопределённым.



Мы увидим не слишком обильный на заброшенные шайбы матч с тоталом, который не превысит 7.5. По итогам этого матча новосибирцы наберут два очка, причём сделают это в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.48.



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