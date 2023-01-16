Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Колорадо» — «Детройт»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

«Колорадо» — «Детройт»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ
Комментарии

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Колорадо Эвеланш» и «Детройт Ред Уингз».

Ставка: победа «Детройта» в матче за 2.85.

«Когда-то это были главные матчи в календаре НХЛ, и каждый раз нам была гарантирована крутая драка или интригующий триллер. Потому что эти команды друг друга ненавидели!

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но время изменилось, и теперь всё иначе. «Детройт» переживал сложное время, давно уже не попадал в плей-офф. Команда проходит перестройку, и можно сказать, что она затянулась. В этом сезоне «Детройт» снова не входит в зону плей-офф, и будет чудо, если «Краснокрылые» туда попадут.

Тем не менее «Детройт» выиграл 5 из 10 последних матчей. И там были такие замечательные победы, как над «Виннипегом» (7:5) или «Торонто» (4:1). То есть «Ред Уингз» умеют собраться, чтобы выдать сильную игру. Хотя в целом это команда-середнячок.

«Колорадо» — действующий обладатель Кубка Стэнли. Но эта команда сейчас тоже не попадает в зону плей-офф, занимая только девятое место в конференции. Связано это с диким количеством травм, которые обрушились на «Эвеланш». В итоге – только три победы в последних 10 матчах.

Что ещё удивительно, раньше «Колорадо» стабильно побеждал на своей площадке, расположенной в среднегорье. Но теперь – лишь одна победа в последних пяти матчах. Да, «Эвеланш» победили «Оттаву» (7:0). Однако что делать с играми с «Флоридой» (4:5), «Вегасом» (2:3), «Торонто» (2:6), «Лос-Анджелесом» (4:5 бул.) – совершенно непонятно.

Если вы – человек рисковый, то можете искать тут победу «Детройта» в матче, на что будет высокий кэф… Шансы на это не так уж малы», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 5.48.

Ротенберг: вся молодёжь СКА готова играть в команде мастеров.

СКА стал первым участником плей-офф КХЛ сезона-2022/2023.

Стало известно, кто возглавит «Металлург» в случае увольнения Воробьёва.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023