«Колорадо» — «Детройт»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Колорадо Эвеланш» и «Детройт Ред Уингз».



Ставка: победа «Детройта» в матче за 2.85.



«Когда-то это были главные матчи в календаре НХЛ, и каждый раз нам была гарантирована крутая драка или интригующий триллер. Потому что эти команды друг друга ненавидели!



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но время изменилось, и теперь всё иначе. «Детройт» переживал сложное время, давно уже не попадал в плей-офф. Команда проходит перестройку, и можно сказать, что она затянулась. В этом сезоне «Детройт» снова не входит в зону плей-офф, и будет чудо, если «Краснокрылые» туда попадут.



Тем не менее «Детройт» выиграл 5 из 10 последних матчей. И там были такие замечательные победы, как над «Виннипегом» (7:5) или «Торонто» (4:1). То есть «Ред Уингз» умеют собраться, чтобы выдать сильную игру. Хотя в целом это команда-середнячок.



«Колорадо» — действующий обладатель Кубка Стэнли. Но эта команда сейчас тоже не попадает в зону плей-офф, занимая только девятое место в конференции. Связано это с диким количеством травм, которые обрушились на «Эвеланш». В итоге – только три победы в последних 10 матчах.



Что ещё удивительно, раньше «Колорадо» стабильно побеждал на своей площадке, расположенной в среднегорье. Но теперь – лишь одна победа в последних пяти матчах. Да, «Эвеланш» победили «Оттаву» (7:0). Однако что делать с играми с «Флоридой» (4:5), «Вегасом» (2:3), «Торонто» (2:6), «Лос-Анджелесом» (4:5 бул.) – совершенно непонятно.



Если вы – человек рисковый, то можете искать тут победу «Детройта» в матче, на что будет высокий кэф… Шансы на это не так уж малы», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 5.48.



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