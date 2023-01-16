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«Эмполи» — «Сампдория»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

«Эмполи» — «Сампдория»: ставка Александра Мостового на матч Серии А
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Эмполи» — «Сампдория».

Ставка: ничья за 3.12.

«Эмполи» старательно проводит матчи нынешнего сезона, отличается цепкостью и организованностью и редко стал проигрывать в последнее время. На своей арене коллектив и вовсе временами показывает очень достойный футбол, и взять очки здесь непросто даже признанным грандам. Футболисты немало времени и внимания уделяют собственной обороне и стараются в первую очередь выступить чисто сзади.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Сампдории», то клуб в этом розыгрыше смотрится бледно, не в состоянии навязать борьбу почти всем представителям таблицы и вполне по делу находится в зоне вылета, опустившись уже на предпоследнее место. Генуэзцы плохи как в атаке, так и при обороне, много пропускают, но будут чрезвычайно сильно мотивированы в предстоящей игре. У команды есть шанс зацепиться за очки в противостоянии с не самым крепким оппонентом и улучшить своё местоположение.

На мой взгляд, в этой паре встретятся примерно равные соперники и стоит ждать серьёзной борьбы за три очка. Да, «Эмполи» играет дома и имеет преимущество в этом плане, но «Сампдория» прибудет только за победой и попытается рискнуть, ведь терять ей уже особо нечего. Я считаю, что противостояние пройдёт в сложной атмосфере и не выявит победителя», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 5.48.

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