«Эмполи» — «Сампдория»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Эмполи» — «Сампдория».
Ставка: ничья за 3.12.
«Эмполи» старательно проводит матчи нынешнего сезона, отличается цепкостью и организованностью и редко стал проигрывать в последнее время. На своей арене коллектив и вовсе временами показывает очень достойный футбол, и взять очки здесь непросто даже признанным грандам. Футболисты немало времени и внимания уделяют собственной обороне и стараются в первую очередь выступить чисто сзади.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается «Сампдории», то клуб в этом розыгрыше смотрится бледно, не в состоянии навязать борьбу почти всем представителям таблицы и вполне по делу находится в зоне вылета, опустившись уже на предпоследнее место. Генуэзцы плохи как в атаке, так и при обороне, много пропускают, но будут чрезвычайно сильно мотивированы в предстоящей игре. У команды есть шанс зацепиться за очки в противостоянии с не самым крепким оппонентом и улучшить своё местоположение.
На мой взгляд, в этой паре встретятся примерно равные соперники и стоит ждать серьёзной борьбы за три очка. Да, «Эмполи» играет дома и имеет преимущество в этом плане, но «Сампдория» прибудет только за победой и попытается рискнуть, ведь терять ей уже особо нечего. Я считаю, что противостояние пройдёт в сложной атмосфере и не выявит победителя», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 5.48.
«ПСЖ» проиграл два последних матча чемпионата Франции из трёх.
Абаскаль: Промес тренируется столько же, сколько и остальная команда.
Мудрик: получить «Золотой мяч» — одна из личных целей.
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