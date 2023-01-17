«Спартак» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Автомобилист».
Ставка: победа «Спартака» и ТБ 4.5 за 3.34.
«Слухи о возвращении в сезон «Автомобилиста» оказались слегка преувеличенными. По крайней мере, о возвращении на белом коне. Потому что умудрились проиграть в Минске команде, перманентно пребывающей в состоянии «Пациент скорее мёртв».
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Спартак», в принципе, тоже не представляет собой бином Ньютона, но он хотя бы начал подтаскивать равные и почти равные матчи. И это, в принципе, делает красно-белых пусть и небольшим, но всё-таки фаворитом предстоящего матча, который к тому же пройдёт в Москве, где «Спартак» традиционно играет с «Автомобилистом» достаточно прилично.
Итак, ждём от предстоящего матча всего чего угодно. Можно ждать и голевой россыпи, поскольку защитные порядки и тех и других периодически лажают так, что только держись. Но предположу, что конкретно в предстоящем матче тотал превысит 4.5. И по итогам этого матча «Спартак» наберёт два очка», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 5.37.
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