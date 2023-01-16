«Спартак» – «Автомобилист». Гришин прыгнет выше головы

17 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Автомобилист». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27. Успех екатеринбуржцев оценивается аналитиками в 2.62. Поставить на ничью в основное время можно за 4.05.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» – «Автомобилист» 17 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» – «Автомобилист» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах за 1.04. Вероятность овертайма в матче оценивается в 5.90.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Автомобилист» (17.01.2023)

На 17 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано пять матчей. Нас интересует встреча в Москве, где местный «Спартак» примет гостя из Екатеринбурга – «Автомобилист». Первое вбрасывание в матче состоится в 19:30 мск.

В «Спартаке» снова неспокойно, хотя ещё недавно казалось, что все беды позади. С приходом Игоря Гришина на должность тренера красно-белые заиграли новыми силами и выдали впечатляющую серию побед. Однако сейчас в их активе всего три победы в 13 последних играх. И теперь вновь пошли разговоры о тренерской отставке.

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Тем не менее Гришин спокоен и успевает радоваться редким успехам. В недавнем матче с «Куньлунем» специалист похвалил своих подопечных за выполненный план на игру (3:2). Минимальная победа в матче с аутсайдером едва ли может радовать, однако «Спартак» ещё способен закрепиться в восьмёрке на Западе, а потому очками разбрасываться нельзя.

На самом деле московская команда выглядит уверенно. В четырёх последних матчах у неё равный баланс побед и поражений, а ещё хорошие показатели в обороне. Только «Трактор» забросил больше трёх шайб в ворота красно-белых, преодолеть этот рубеж не смог даже СКА (2:3). Более того, хозяева смогли забить пять голов «Локомотиву» с лучшей обороной чемпионата (5:3).

Во многом «Спартак» остаётся верен себе, так как он по-прежнему ведёт много борьбы и часто удаляется, но всё равно надёжен в меньшинстве – шестой показатель в лиге. Нападение тоже стало работать эффективнее. Лучший бомбардир команды Александр Хохлачёв набирает очки в трёх матчах подряд и в них четыре раза забивал или ассистировал партнёрам.

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Поэтому рассчитывать на победу в матче с «Автомобилистом» хозяева точно могут. Екатеринбуржцы до сих пор находятся в кризисе, который затянулся. После перерыва в декабре гости сыграли 11 матчей, но лишь в одном добились победы – с ЦСКА (4:2). Ещё в пяти встречах удавалось перевести игру хотя бы в овертайм.

Подопечным Николая Заварухина всё сложнее удерживать первую строчку в таблице Восточной конференции. Стоит отдать должное «Автомобилисту» за характер. Весь сезон у него по очереди вылетали лучшие бомбардиры, но он всё равно остаётся в тройке по результативности.

В списке травмированных числится Брукс Мэйсек (45 очков и 30 голов). Оба показателя — лучшие в команде. «Автомобилист» не умеет действовать от обороны, и у него четвёртый худший коэффициент надёжности в меньшинстве. Поэтому, если не получается перебросать соперника, физически сил на концовки уже не остаётся.

Наглядным примером стала встреча в Минске. Екатеринбуржцы отыгрались за восемь секунд до конца основного времени, а в овертайме вновь остановились. Таких матчей у гостей с середины декабря много. На выезде статистика также удручающая, ведь они проиграли семь матчей подряд и лишь в двух встречах забрасывали хотя бы три шайбы.

«Автомобилист» не может забить «Спартаку» больше двух голов в Москве на протяжении трёх игр кряду, и в нынешнем состоянии для него задача не упрощается. Красно-белые почувствовали вкус побед, тренер доволен прогрессом, и теперь у клуба есть отличный шанс начать победную серию. Гости попытаются застать соперника врасплох стартовым давлением, однако это больше не эффективно. Рассмотрим победу «Спартака» и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.88.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Спартак» – «Автомобилист» 17 января 2023 года

Матч двух кризисных клубов, но «Спартак» постепенно из своей ямы выбирается. Команда Игоря Гришина на прошлой неделе выиграла дважды и надёжно сыграла у своих ворот. Красно-белые стали реже пропускать необязательные голы, поэтому с атакой «Автомобилиста» сейчас тоже должны справиться. Гости снова будут не в оптимальном составе, они плохо готовы физически и неэффективны в концовках. Потому ставим на хозяев.

Ставка: победа «Спартака» и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.88.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

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