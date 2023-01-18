ЦСКА — СКА: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил, голы

В Москве в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.



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На 19-й минуте первого периода счёт в матче открыл Никита Нестеров с передач Антона Слепышева и Михаила Григоренко.



На седьмой минуте второго периода преимущество хозяев удвоил Тахир Мингачёв с передач Михаила Григоренко и Ярослава Дыбленко. В конце второго периода счёт 3:0 сделал Максим Соркин с передач Максима Мамина и Андрея Светлакова.



На восьмой минуте третьего периода размочил счёт Никита Гусев с передач Захара Бардакова и Александра Волкова. Через минуту четвёртую шайбу хозяев забросил Семён Панкратов. Вторую шайбу питерцев в матче забросил Андрей Педан с передачи Игоря Ожиганова.



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