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«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 7-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «МЮ» за 1.80.

«Кристал Пэлас» давненько не выигрывал дома – последняя победа у них была 29 октября прошлого года. Последние результаты не впечатляют, команда не в порядке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Юнайтед» набирает ход, о чём говорит статусная победа над «Манчестер Сити». Да, побеждать на «Селхерст Парк» тяжело, но абсолютно необходимо. Когда за победу «МЮ» дают 1.80, то почему бы не соблазниться. Сейчас у «Манчестера» достаточно сил, чтобы преодолеть сопротивление этого соперника. Победа «Юнайтед», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 6.52.

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