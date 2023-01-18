«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 7-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «МЮ» за 1.80.
«Кристал Пэлас» давненько не выигрывал дома – последняя победа у них была 29 октября прошлого года. Последние результаты не впечатляют, команда не в порядке.
Лучшие прогнозы на сегодня.
А вот «Юнайтед» набирает ход, о чём говорит статусная победа над «Манчестер Сити». Да, побеждать на «Селхерст Парк» тяжело, но абсолютно необходимо. Когда за победу «МЮ» дают 1.80, то почему бы не соблазниться. Сейчас у «Манчестера» достаточно сил, чтобы преодолеть сопротивление этого соперника. Победа «Юнайтед», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 6.52.
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