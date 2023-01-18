Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Леванте» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Испании 18 января

«Леванте» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Испании 18 января
Комментарии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Леванте» – «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» в основное время за 1.78.

«1/8 Кубка Испании. «Леванте» играет в Сегунде, выступает очень хорошо. У команды есть реальные шансы вернуться в высший дивизион. На мой взгляд, «Леванте» должен играть в Примере. У команды хорошо поставлен футбол, она не случайно прошла до такой высокой стадии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но «Атлетико» идёт на четвёртом месте в Примере. В новом году мадридцы стали находить свою игру, уступили только «Барсе» (но и там каталонцам сильно повезло). Команда на подъёме, хотя её покинул Феликс. Но его есть кем заменить.

Замечу, что для «Леванте» главная задача – это возврат в Примеру. Ну а «Атлетико» утратил шансы на чемпионство, так что Симеоне сосредоточит силы на Кубке. Ставлю на П2 в основное время», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 6.52.

Марсело Бьельса близок к назначению в сборную Мексики.

Бубнов похвалил «Спартак» за трансфер Дуарте.

Захарян не перейдёт в «Челси» зимой из-за антироссийских санкций.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023