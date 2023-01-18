«Леванте» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Испании 18 января

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Леванте» – «Атлетико».
Ставка: победа «Атлетико» в основное время за 1.78.
«1/8 Кубка Испании. «Леванте» играет в Сегунде, выступает очень хорошо. У команды есть реальные шансы вернуться в высший дивизион. На мой взгляд, «Леванте» должен играть в Примере. У команды хорошо поставлен футбол, она не случайно прошла до такой высокой стадии.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но «Атлетико» идёт на четвёртом месте в Примере. В новом году мадридцы стали находить свою игру, уступили только «Барсе» (но и там каталонцам сильно повезло). Команда на подъёме, хотя её покинул Феликс. Но его есть кем заменить.
Замечу, что для «Леванте» главная задача – это возврат в Примеру. Ну а «Атлетико» утратил шансы на чемпионство, так что Симеоне сосредоточит силы на Кубке. Ставлю на П2 в основное время», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 6.52.
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