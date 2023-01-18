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«Атлетик» — «Эспаньол»: ставка Константина Генича на матч Кубка Испании

«Атлетик» — «Эспаньол»: ставка Константина Генича на матч Кубка Испании
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» Бильбао – «Эспаньол» в 1/8 финала Кубка Испании сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

«В этом сезоне в чемпионате команды по традиции сыграли «низовой» матч. Из последних 12 матчей между ними только два оказались верховыми. 1:0 «Эспаньол» победил в матче чемпионата: Мартин Брейтуэйт забил в самой концовке встречи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Бильбао давненько не побеждал, если мы говорим про чемпионат. И в последнем туре в баскском дерби он уступил «Реалу Сосьедад» (1:3), Ерай был удалён.

Здесь, поддерживая статистический тренд, я бы остановился на варианте «тотал меньше 2.5 мяча». «Эспаньол» — неплохо сбалансированная команда, умеющая играть в обороне. Игра кубковая, 1/8 финала, проигравший вылетает, так что особо никто не будет раскрываться. Если сдержать достаточно быструю атаку «Атлетика», то у «Эспаньола» будут неплохие шансы наказать голкипера Бильбао Уная Симона в контратаках, если он, конечно, будет играть в кубковой встрече», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.52.

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