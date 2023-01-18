«Леванте» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на игру Кубка Короля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Леванте» – «Атлетико» Мадрид в 1/8 финала Кубка Испании сезона-2022/2023.



Ставка: 2–3 гола в матче за 1.95.



«Леванте», играющий сейчас в Сегунде и идущий там на третьем месте, будет принимать «Атлетико» Мадрид.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Атлетико» не сумел выиграть у «Альмерии», хотя смотрелся там очень неплохо. Сыграли вничью – 1:1, хотя достаточно быстро повели в счёте. Но здесь Кубок Испании, стратегия немножечко иная.



«Леванте» на протяжении уже 13 матчей в Сегунде не проигрывает. Это не тот развесёлый «Леванте», который был ранее в Примере. Сейчас в Сегунде команда меньше забивает, но и, соответственно, меньше пропускает. Но хорошая 13-матчевая или даже 14-матчевая (точно не помню) беспроигрышная серия у «Леванте». И при этом шесть матчей нулевых. 0:0 «Леванте» играет достаточно часто. Это говорит о том, что команда научилась как следует играть в обороне. Но и не всегда получается качественно действовать в атаке.



В последнем туре «Леванте» у себя обыграл «Гранаду» — 3:1. Но до этого были ничьи 0:0 и 1:1, то есть низовые матчи. Учитывая, что «Атлетико» неровно играет в обороне, пропускает достаточно часто, я бы сыграл вариант «2–3 гола в матче». Для «Атлетико» это один из любимых вариантов. Ведут 1:0 – можно поймать соперника на контратаке и выиграть 2:0 или даже 3:0, если добивать. Или бывает, что ведут 1:0, но позволяют сопернику сравнять – 1:1, а потом кто-то вырывает победу – 2:1.



В общем, нравится мне вариант «2–3 гола в матче», особенно в матче с участием мадридского «Атлетико». Коэффициент – 1.95. Остановлюсь на этом варианте», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 6.52.



Марсело Бьельса близок к назначению в сборную Мексики.



Бубнов похвалил «Спартак» за трансфер Дуарте.



Захарян не перейдёт в «Челси» зимой из-за антироссийских санкций.