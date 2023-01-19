«Авангард» — «Металлург»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Омске в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.



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В первом периоде команды голов не забили.



На шестой минуте второго периода счёт открыл Григорий Дронов с передач Дениса Зернова и Егора Коробкина. Спустя минуту преимущество гостей удвоил Андрей Чибисов с передач Джоша Карри и Максима Карпова. На последней минуте второго периода первую шайбу хозяев забросил Владимир Ткачёв с передач Дамира Шарипзянова и Зията Пайгина.



На седьмой минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Арсений Грицюк с передач Сергея Толчинского и Алекса Бродхёрста. Через минуту и семь секунд вновь вывел гостей вперёд Анатолий Никонцев с передач Коди Кёррана и Артёма Минулина. За минуту до конца третьего периода счёт 3:3 сделал Рид Буше с передач Семёна Чистякова и Владимира Ткачёва.



В овертайме победу омичам принёс бросок Алекса Бродхёрста.



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