«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Казани в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» в «зелёном дерби» принимал «Салават Юлаев». Победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) одержали казанцы.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Алексей Пустозёров с передач Глеба Кузьмина и Ярослава Цулыгина.
На 19-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Александр Радулов с передачи Кирилла Семёнова.
На четвёртой минуте третьего периода хозяев вывел вперёд Артём Лукоянов с передач Александра Радулова и Василия Токранова.
Экспресс с коэффициентом 5.72.
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