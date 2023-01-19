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«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт
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В Казани в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» в «зелёном дерби» принимал «Салават Юлаев». Победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) одержали казанцы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Алексей Пустозёров с передач Глеба Кузьмина и Ярослава Цулыгина.

На 19-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Александр Радулов с передачи Кирилла Семёнова.

На четвёртой минуте третьего периода хозяев вывел вперёд Артём Лукоянов с передач Александра Радулова и Василия Токранова.

Экспресс с коэффициентом 5.72.

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