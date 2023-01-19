«Сеута» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Кубка Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сеута» – «Барселона» в 1/8 финала Кубка Испании сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Барселоны» в первом тайме с форой (-1) за 1.75.



«Барселона» отправляется в марокканский анклав – играет с «Сеутой» в 1/8 финала Кубка Испании. Матч – сразу после завоевания первого трофея Хави, после очень убедительной победы над «Реалом».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Конечно, «Барселона» воодушевлена, она сейчас в хорошем состоянии, в хорошей форме. И ей хорошо удаются первые таймы. И с «Бетисом» в первой половине она была прекрасна, и с «Реалом» здорово смотрелась при новой расстановке, с новыми тактическими идеями от Хави. Левандовски в Кубке Испании играть может, на этот турнир его дисквалификация не распространяется, поэтому состав, наверное, не сильно будет изменён по сравнению с игрой с «Реалом». Надо переключаться.



Соперник у «Барселоны» примерно уровня «Интерсити», с которым «Барселона» играла на предыдущей стадии. И Хави должен извлечь уроки из тех ошибок, которые каталонцы там допустили. «Барса», конечно, сильнее, чем «Сеута», и должна побеждать. Хотя, возможно, состав будет подкорректирован, учитывая, что у «Барселоны» впереди важные матчи чемпионата. Это всё равно не отменяет, что «Барса» сильнее «Сеуты» и должна побеждать.



Думаю, уже в первом тайме «Барселона» должна обеспечивать себе неплохое преимущество. Первые таймы каталонцам удаются. Так что я бы взял победу «Барселоны» в первом тайме с форой (-1) за 1.75», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 4.66.



Гвардиола: «Барселона» навсегда останется в моём сердце.



Клубы АПЛ нацелены на Кварацхелию. Покинет ли грузин Италию?



Орлов рассказал, за что никогда не простит Черчесова.