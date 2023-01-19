«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.88.
«Чем глубже погружаешься в лучшую игру на свете, тем больше понимаешь, что это обоюдоострый клинок. И, размахивая им, легко порезаться самому. Поэтому-то и ищут тренеры золотую середину между хоккейной «сборной Бразилии» и «автобусом». А некоторые не ищут, гнут свою линию, подчас добиваясь в этом немалых успехов.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Предстоящая встреча и станет противостоянием двух крайностей, разъяснять которые нет необходимости. Заведомо понятно, кто в этой игре будет действовать первым номером, кто привычно выкатит «автобус». Битва льда и пламени неизбежна, но в нынешних реалиях оборонительный хоккей, хоть и является куда менее зрелищным, раз за разом оказывается более продуктивным. И тут уже ничего не поделать, в хоккейном противостоянии меча и щита последний выигрывает убедительно.
Поэтому будет вполне логично предположить, что в предстоящем матче нижегородцы будут биться головой о стену, а точнее, об «автобус».
А ярославцы, этот «автобус» построившие и выкатившие, будут наигрывать навыки оборонительных действий, периодически брутально огрызаясь. Прежняя игра к железнодорожникам постепенно возвращается, и если в двух предыдущих матчах они «умыли» автозаводцев всухую, то почему бы это не проделать ещё раз? Тем более что ничего нового «Торпедо» не изобрело и теорему Ферма не доказало.
Будет лихой, но достаточно низовой матч, тотал в котором вряд ли превысит 5.5. В итоге гости наберут два очка, даже если им на это не хватит основного времени. Но, скорее всего, всё-таки хватит», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 4.66.
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