«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси».
Ставка: ничья за 3.92.
«Ливерпуль» в последних матчах выглядел довольно неважно во всех линиях, допускал немало помарок в защите и не впечатлил впереди. Это вылилось в два поражения кряду и опустило команду уже на девятую строчку. Судя по всему, красные сейчас далеки от своих оптимальных кондиций и ждать от них яркой игры в ближайшее время, на мой взгляд, не стоит. Да и предстоящий соперник не из самых лёгких, учитывая, что лондонцам и самим нужна победа в этой встрече.
«Челси» после двух невзрачных выступлений смог в прошлом туре прервать свою череду неудач и обыграл дома «Кристал Пэлас». У команды тоже есть ряд проблем, но она старается их исправить, что заметно по последним играм. Синие приедут в Ливерпуль исключительно за очками и обыграть их будет не так просто, принимая во внимание проблемные места красных.
На мой взгляд, в этой паре сойдутся примерно равные сейчас соперники и шансы на победу одинаковы для каждой из сторон. Оба клуба не смотрятся оптимально по уровню футбола, но приложат максимум усилий для добычи очков в очном матче. Я считаю, что встреча пройдёт в обоюдных выпадах и не выявит победителя.
Мой прогноз — ничья за коэффициент 3.92».
Экспресс с коэффициентом 32.73.
Прогноз на матч «Фиорентина» — «Торино» с коэффициентом 3.31.
Клопп: интересно наблюдать за расходами «Челси», их цифры впечатляют.
Прогноз на матч «Салернитана» — «Наполи» с коэффициентом 4.10.
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