«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад» в 18-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 2.07.
«18-й тур чемпионата Испании играется после Кубка. Мы отправляемся в Мадрид на «Кампо де Вальекас». «Райо» будет принимать «Реал Сосьедад». У «Сосьедада» отличная серия из четырёх подряд побед, он сейчас в тройке лучших команд чемпионата Испании. «Райо» в середине турнирной таблицы.
Стоит отметить, что последние матчи между этими командами, как правило, получаются достаточно результативными, если мы говорим про встречи в Мадриде. Четыре игры подряд они обмениваются забитыми мячами.
В тройку самых прессингующих команд чемпионата Испании входят и те и другие. «Райо» — третий, «Реал Сосьедад» второй после «Барселоны». Жду хороший, бодрый футбол. «Райо» дома практически всегда забивает. У «Сосьедада» тоже есть кому забить, тем более сейчас хорошее настроение после яркой победы в дерби.
Мой прогноз – обе забьют за отличный коэффициент 2.07. В последних семи матчах только раз команды не обменивались забитыми мячами».
Экспресс с коэффициентом 32.73.
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