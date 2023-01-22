«Барселона» — «Хетафе»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» – «Хетафе» в 18-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.06.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Барселона» сейчас хорошую форму набрала, а победа над «Реалом» в матче за Суперкубок добавила уверенности, куража. После этого в кубковой встрече просто снесли соперника, забив пять мячей. Да, соперник был не самого высокого уровня, но мы уже отвыкли, что «Барса» играет до конца, много забивает. Сейчас, думаю, она не остановится, тем более что возвращается на родной стадион.

«Хетафе» неудачно провёл последние матчи, но забил и «Севилье», и «Эспаньолу». Это хороший знак. Можно постараться забить и в этой встрече, ведь «Барса» не всегда идеально обороняется. Особенно это было видно по игре с «Бетисом», но в первую очередь я жду голов от набравшей ход «Барселоны». Большое разнообразие в атаке, все хотят себя проявить. Левандовски забивает. Сейчас ещё и Гави вернётся в состав, ему давали отдых.

Так что ставлю на тотал больше 3 мячей. Ожидаю хорошей результативности».

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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Прогноз на матч «Барселона» — «Хетафе» с коэффициентом 4.05.

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Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.50.