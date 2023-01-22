«Арсенал» — «МЮ»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предложил свой прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Арсенал» продолжает удерживать за собой первую строчку в таблице и явно намеревается заработать трофей в этом сезоне. Команда очень стабильна, редко допускает огрехи в обороне и практически неуязвима на своей арене. Любому клубу непросто цепляться за очки на «Эмирейтс», а в нынешних реалиях это сделать невероятно тяжело.

Что касается «Манчестер Юнайтед», то команда тоже набрала хороший ход и победа в дерби явно добавит уверенности и позитива игрокам. «Красные дьяволы» вполне реально могут составить конкуренцию за места в зоне Лиги чемпионов, но как победителя АПЛ в этом году я их не вижу. Есть некоторые проблемные места в обороне, да и со стабильностью пока не всё так гладко.

На мой взгляд, это противостояние станет настоящим испытанием амбиций «канониров» и выигрыш может придать им уверенности в своих силах для дальнейшей борьбы за титул. Да, манкунианцы тоже сейчас хороши, но выездной статус матча и текущая форма соперника говорят о том, что гостям будет непросто. Полагаю, что в сложной борьбе лондонцы смогут вырвать победу.

Мой прогноз — победа «Арсенала» за коэффициент 1.85».

Экспресс с коэффициентом 9.72.

Прогноз на матч «Арсенал» — «МЮ» с коэффициентом 3.32.

Зарема Салихова: летом за Абаскалем выстроится очередь из европейских клубов.

Прогноз на матч «Барселона» — «Хетафе» с коэффициентом 4.05.

«Шальке» хочет арендовать Изидора.