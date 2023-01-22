«Арсенал» — «МЮ»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предложил свой прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Арсенала» за 1.85.
«Арсенал» продолжает удерживать за собой первую строчку в таблице и явно намеревается заработать трофей в этом сезоне. Команда очень стабильна, редко допускает огрехи в обороне и практически неуязвима на своей арене. Любому клубу непросто цепляться за очки на «Эмирейтс», а в нынешних реалиях это сделать невероятно тяжело.
Что касается «Манчестер Юнайтед», то команда тоже набрала хороший ход и победа в дерби явно добавит уверенности и позитива игрокам. «Красные дьяволы» вполне реально могут составить конкуренцию за места в зоне Лиги чемпионов, но как победителя АПЛ в этом году я их не вижу. Есть некоторые проблемные места в обороне, да и со стабильностью пока не всё так гладко.
На мой взгляд, это противостояние станет настоящим испытанием амбиций «канониров» и выигрыш может придать им уверенности в своих силах для дальнейшей борьбы за титул. Да, манкунианцы тоже сейчас хороши, но выездной статус матча и текущая форма соперника говорят о том, что гостям будет непросто. Полагаю, что в сложной борьбе лондонцы смогут вырвать победу.
Мой прогноз — победа «Арсенала» за коэффициент 1.85».
Экспресс с коэффициентом 9.72.
Прогноз на матч «Арсенал» — «МЮ» с коэффициентом 3.32.
Зарема Салихова: летом за Абаскалем выстроится очередь из европейских клубов.
Прогноз на матч «Барселона» — «Хетафе» с коэффициентом 4.05.
- 22 января 2023
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
06:45
-
05:45
-
04:45
-
03:45
- 21 января 2023
-
21:00
-
20:00
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:15