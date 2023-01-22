«Ювентус» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил свою ставку на матч Серии А «Ювентус» — «Аталанта».

Ставка: ничья за 3.46.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ювентус» в прошлом туре оступился, потерпел первое за несколько месяцев поражение и прервал свою победную сухую серию. Теперь команде необходимо догонять конкурентов, ведь, помимо «Наполи», вперёд выбрался и «Милан». Туринцы пока ещё далеки от оптимального состава и страдают от кадрового дефицита, но на своей арене редко ошибаются и будут заряжены исключительно на победу.

«Аталанта» в прошлом туре, наконец-то, выдала привычно агрессивный футбол в нападении, деклассировав дома «Салернитану». Этот успех однозначно прибавит бергамаскам уверенности и оптимизма, да и расстояние до второй строчки в четыре очка добавит мотивации на поле соперника. «Богине» будет непросто в Турине, но без боя она очки сопернику не отдаст.

Я считаю, что нас ждёт встреча примерно равных соперников и стоит ждать серьёзной борьбы за три очка. Да, «Ювентус» играет дома, но пока ещё не идеален и нуждается в усилении по многим позициям. Да и «Аталанта» после крупной победы будет активна, что предвещает равную конкуренцию и ничейный исход, учитывая все предпосылки.

Мой прогноз — ничья за коэффициент 3.46».

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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Прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта» с коэффициентом 3.40.

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Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.50.