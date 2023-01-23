«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.09.



«Фулхэм» до прошлого тура шёл на серии из нескольких побед и смотрелся очень неплохо по всем линиям. Однако качество оппонентов в этот момент у команды было, прямо сказать, не самым серьёзным. Теперь «дачников» ждёт очень опасный противник, который намерен вернуть себе место в топ-4. Да и былые очные противостояния часто завершались в пользу «шпор», что не внушает оптимизма хозяевам поля.

Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается самого «Тоттенхэма», то клуб несколько сдал в последнее время и после паузы стал раздавать очки практически всем оппонентам. Одна победа в пяти прошлых турах — не тот показатель, который соответствует амбициям «шпор». Команда стала слишком многое позволять у собственных ворот и не так агрессивно смотрится впереди, что тут же отразилось на результативности.



На мой взгляд, в лондонском дерби встретятся примерно равные на данный момент противники и игра будет проходить в непростой атмосфере. «Фулхэм» имеет более свежие кондиции и играет дома, однако «Тоттенхэм» явно сильнее по именам и опыту. Я считаю, что в непростой манере «шпорам» удастся вырвать три очка и поправить ситуацию в таблице», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 7.78.



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