«Металлург» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Барыс».



Ставка: «Барыс» не проиграет за 2.08.



«Уральский выезд «Барыса» еще не завершён, пока сыгран на две трети, но уже может считаться сверхудачным для казахстанцев. Последовательно грохнуты «Трактор» и «Автомобилист», «Барыс» вернулся в зону плей-офф Восточной конференции. И теперь на этом выезде остался, пожалуй, самый слабый из всех возможных соперников.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Почему самый слабый? Да потому что «Магнитка» сейчас исполняет песню Микаэла Таривердиева из фильма «Ирония судьбы». Песня эта называется «Со мною что-то происходит». Маслица в огонь добавляют всевозможные эксперты, уже почти уволившие Илью Воробьёва и назначившие на его место Дмитрия Квартальнова (интересно, сам Квартальнов в курсе?). В принципе, ничего страшного не случилось. Время на то, чтобы немного «поштормить» при подготовке к плей-офф, ещё есть. Но не у всех есть терпение.



С учётом всего вышеизложенного предположу достаточно результативный матч в Магнитогорске. И раздухарившийся «Барыс», у которого на Урале попёрло, не станет «выкатывать автобус». И тотал почти наверняка улетит за 5.5. Что же касается возможного результата, то буду достаточно осторожным, предположив, что «Барыс» в Магнитогорске наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 7.78.



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