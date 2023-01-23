«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.60.



«В предыдущем туре нижегородцы получили наглядный урок, что они умеют бегать в КХЛ отнюдь не быстрее всех. Правда, тех сумасшедших скоростей питерцам хватило только на один период, но в нём они накидали нижегородцам четыре шайбы, после чего уже в куда более спокойном формате довели дело до победы.



Лучшие прогнозы на сегодня.



ЦСКА, конечно, на такие эксперименты не пойдёт. И сама команда постарше, может и не хватить, и играла параллельно нижегородскому матчу, причём армейцам не хватило ни основного времени, ни овертайма, ни даже основной серии послематчевых буллитов. Поэтому бить нижегородцев их же оружием ЦСКА точно не станет, тем более что у него хватает и своего.



Думаю, красно-синие попытаются дико бегающих волжан засушить, и я не вижу предпосылок, почему это у них не должно получиться. Обязательно получится, если, конечно, не начудит армейский вратарь, но вратари у ЦСКА хорошие. Поэтому предположу не слишком обильный на заброшенные шайбы матч, тотал которого точно не превысит 7.5. А по итогам матча гости всё же наберут два очка, причём, скорее всего, они сделают это в основное время. Но я всё же оставлю своим землякам небольшой шанс на одно очко и спрогнозирую любую победу красно-синих», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 7.78.



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