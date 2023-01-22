«Торпедо» — ЦСКА. Ларионов устал от армейцев

Только нижегородцы оправились от поражения в последнем матче со СКА (2:6), как приходится играть с москвичами. Календарь, сжалься!

23 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.08. На победу нижегородцев эксперты предлагают коэффициент — 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА 23 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — ЦСКА Москва (23.01.2023)

На 23 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между нижегородским «Торпедо» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Нагорный», а первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

Игорь Ларионов накануне дома проиграл в матче со СКА (2:6). Владислав Фирстов и Максим Федотов забросили по шайбе, но на большее нижегородцев не хватило, зато у соперника всё прошло удачно. Никита Гусев даже забросил шайбу со штрафного буллита, сделав счёт 4:0 уже под занавес первого периода. Для автозаводцев это третье поражение за последние шесть встреч.

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Впереди ещё один армеец — ЦСКА, который идёт вторым в Западной конференции, набрав 74 очка за 52 встречи, когда «Торпедо» опустилось на пятую строчку, набрав 70 очков в 53 матчах. Конкуренция в топ-5 Запада серьёзная, и вполне можно за короткий промежуток изменить положение. Однако пока подопечные Игоря Ларионова хромают.

ЦСКА накануне проиграл в гостевом матче с «Динамо» М (1:2 Б). Красно-синие вели в счёте уже к девятой минуте встречи, но Илья Каблуков из «Динамо» сравнял счёт на 56-й минуте, а в серии буллитов Джордан Уил поставил точку, реализовав две попытки.

ЦСКА выиграл в 8 из 10 последних игр, что весьма неплохо. Особенно на фоне «Торпедо», которое пока буксует. Плюс у Игоря Ларионова это будет второй матч с сильным соперником. Здесь история очных встреч, насчитывающая 45 игр, остаётся на стороне Сергея Фёдорова.

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«Торпедо» выиграло лишь в 14 матчах, когда ЦСКА одержал победу в 31 встрече. В четырёх из пяти последних игр в Нижнем Новгороде выигрывали гости. Сергею Фёдорову такой соперник на руку. Плюс после встречи с «Динамо» команда захочет исправиться.

ЦСКА в гостях играет здорово — 16 побед в 26 матчах. Так что Игорю Ларионову придётся очень непросто. В этой встрече ждём победы ЦСКА за неплохой коэффициент 2.08. Матч вряд ли получится простым, но сил и мотивации сейчас больше у гостей.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА 23 января 2023 года

Игорь Ларионов натерпелся от СКА, и теперь на пути ЦСКА, который в очень неплохой форме. Когда у нижегородцев наблюдается спад, у Сергея Фёдорова царит порядок и в гостях особых проблем нет. Плюс состав мотивирован исправиться за поражение. История очных встреч также за гостями, поэтому проверим победу ЦСКА и в этот раз.

Ставка: победа ЦСКА за 2.08.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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