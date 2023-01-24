«Шальке» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Гасилина на игру Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч 17-го тура Бундеслиги «Шальке» — «РБ Лейпциг».



Ставка: победа «Лейпцига» за 1.56.



«Шальке» сейчас главный аутсайдер чемпионата Германии, расположившийся на последний строчке в турнирной таблице. Как и ожидалось, первая игра после зимней паузы с «Айнтрахтом» закончилась очередным поражением (0:3), которое стало 11-м за сезон для команды. Хоть гельзенкирхенцы смотрелись довольно уверенно, владели мячом больше половины времени, нанесли 18 опасных ударов, четыре из которых в створ, но это не принесло никаких результатов, только по итогу, проигрывая (0:1), у них не осталось сил, и на последних минутах пропустили ещё два мяча.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Шальке» создаёт опасные моменты, но их реализация очень хромает. В арсенале команды всего девять очков, и кажется, что из зоны вылета уже выбраться нереально, но, судя по предыдущей игре, у подопечных Томаса Райса руки не опустились и они готовы бороться за спасение. Но однозначно в предстоящем матче с «РБ Лейпциг» эта борьба не принесёт никаких результатов. Всё равно у «Шальке» хромает и атака, и оборона, а «Лейпциг» — атакующая команда, на порядок сильнее.



«РБ Лейпциг», перед тем как уйти на зимний перерыв, выдал просто блестящий результат. Вышли в плей-офф Лиги чемпионов и одержали четыре победы подряд в Бундеслиге. Но победная серия прервалась в предыдущем матче ничьей с лидером чемпионата – «Баварией» (1:1). «Лейпциг» смотрелся довольно неплохо и мог как минимум наиграть на ещё один гол, но то же самое можно сказать и о «Баварии», поэтому результат закономерен.



Сейчас «быки» расположились на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем арсенале 29 очков. У подопечных Марко Розе атака на хорошем уровне, но сейчас травмирован атакующий полузащитник Кристофер Нкунку, лучший бомбардир не только «Лейпцига», но и всей Бундеслиги в этом сезоне. Без него, конечно, «Лейпциг» не может быть таким же результативным. Ну а в предстоящем матче с «Шальке» команда отлично справится и без главной звезды сезона. «Быки» не упустят лёгкие три очка от слабой команды, чтобы подняться в зону Лиги чемпионов. Но «Шальке» не сдадутся без боя и могут навязать борьбу, тем не менее мой прогноз – победа «РБ Лейпциг», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 5.61.



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