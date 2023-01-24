«Спартак» — «Динамо» Минск: ставка Анатолия Емелина на игру регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Динамо» Минск.
Ставка: ничья за 3.90.
«Эти две команды являются непосредственными конкурентами за место в кубковой восьмёрке Запада, а потому предстоящий матч можно считать не за два, а за четыре очка. Красно-белые в последнее время несколько сдали свои позиции – чаще проигрывают, чем побеждают, тем не менее на данный момент они идут седьмыми, а вот минчане – пока за пределами зоны плей-офф.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Спартак» — фаворит этого матча, хотя мне почему-то кажется, что судьба встречи будет определяться за пределами основного времени матча. Поэтому рискну и поставлю на ничью за довольно высокий коэффициент», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 5.61.
Марченко забил 10-й гол в НХЛ. У него ни одной передачи.
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