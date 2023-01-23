«Спартак» — «Динамо». Гришин поставит на оборону

24 января состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» — «Динамо» Минск. Начало игры – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.09. Успех минчан оценивается аналитиками в 2.87. Ничья в основное время доступна за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Континентальной хоккейной лиги «Спартак» — «Динамо» Минск 24 января 2023 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 5.5 шайбы можно поставить за 1.69, а на тотал больше 5.5 шайбы – за 2.17. Поставить на то, что матч закончится серией буллитов, можно с коэффициентом 8.50.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Минск (24.01.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги постепенно приближается к развязке. Чуть больше месяца отделяет нас от того момента, когда станут известны все пары плей-офф. Обратим внимание на матч, имеющий важное турнирное значение для участников. 24 января в московском дворце спорта «Мегаспорт» встречаются «Спартак» и минское «Динамо».

Турнирная таблица Западной конференции является свидетелем того, как важна игра для клубов. «Спартак» занимает седьмое место с 55 очками. «Динамо» отстаёт всего на два очка, но при этом выпадает из зоны плей-офф. Между командами расположилась «Северсталь» – 54 очка.

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Минувшую игру минчане провели как раз в Череповце. Календарь КХЛ подарил «Динамо» два матча подряд с прямым конкурентом за место плей-офф. Встреча в Минске закончилась победой хозяев со счётом 2:0, однако в ответной игре выиграла уже «Северсталь» – 2:1.

Минчан подводит плохая реализация моментов. Показывая отрезками хороший хоккей, нападение «Динамо» редко доводит дело до логического завершения. В семи матчах подряд бело-голубые забрасывают только одну или две шайбы в основное время.

Крэйг Вудкрофт оправдывает низкую результативность тем, что команда много энергии теряет при игре в обороне. С защитой у «Динамо» действительно порядок – за последние восемь матчей провалом завершился только матч с «Куньлунем» (2:6). В остальных семи встречах на этом отрезке было пропущено всего восемь голов.

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Чтобы выполнить задачу на сезон, «Динамо» необходимо выйти в плей-офф, а затем пройти 1/4 финала Запада. В первое ещё можно поверить, а для второго нужно занимать место не ниже седьмого. Именно поэтому матч со «Спартаком» может многое решить.

Если «Динамо» пусть неуверенно, но карабкается вверх по турнирной таблице, то «Спартак» падает всё ниже. Москвичи проиграли в 11 из 15 последних матчей. У красно-белых уже была подобная серия в этом сезоне. Она закончилась отставкой Миронова.

Игорь Гришин дал «Спартаку» импульс, выиграв в восьми из девяти матчей у руля москвичей. Однако теперь у болельщиков красно-белых мало поводов для радости. За последние пять встреч «Спартак» одержал победу только в двух играх с худшими командами – «Куньлунем» (3:2) и «Сочи» (2:0).

За плохие результаты поплатился Андрей Марков, отвечавший в тренерском штабе «Спартака» за работу с защитниками. Его заменил Игорь Уланов. Первые результаты уже заметны – ноль пропущенных шайб в матче с «Сочи». Впрочем, этот результат можно списать и на крайне низкий уровень соперника.

Матчи «Спартака» с минским «Динамо» традиционно выходят весьма упорными. Сразу шесть из восьми последних личных встреч не выявили победителя в основное время. Турнирное значение матча повышает шансы на более осторожный хоккей, свойственный минчанам в последнее время. Поставить на тотал меньше 4.5 шайбы можно за 2.25.

Прогноз и ставка на матч Континентальной хоккейной лиги «Спартак» — «Динамо» Минск 24 января 2023 года

«Спартак» сильно рискует пролететь мимо плей-офф. За последние недели москвичи обыгрывали только аутсайдеров. «Динамо» к таковым не относится. Команда Крэйга Вудкрофта наладила игру в обороне, однако и забрасывает очень мало. Матч прямых конкурентов за место в плей-офф будет весьма осторожным – защита выйдет на передний план.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 5.25.

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