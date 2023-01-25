«Барыс» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Северсталь».



Ставка: ничья за 4.00.



«Северсталь» хоть и на честном слове, но всё-таки держится восьмой строчки на Западе. Казахстанцев от восьмого места на Востоке отделяет всего одно очко. В общем, битва ожидается эпическая, не за жизнь, а за место в плей-офф. И налицо тот самый случай, когда разыгрываться в матче заведомо будет не два, а три очка. То есть если всё пойдет по плану и никто вдруг не сыпанётся, пропустив к третьей минуте три шайбы с трёх бросков, то ничья в основное время является практически оптимальным результатом, устраивающим обе высокие стороны. А когда складывается подобное, то оно обычно и случается.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Объективно «Барыс» смотрится не то чтобы более сильным, а, скорее, менее измученным. Всё-таки у «Северстали», ввиду скудности бюджета и, следовательно, короткой скамейки, имеющиеся игроки эксплуатируются и в хвост и в гриву. И частенько череповчане не вытягивают игру до конца именно из-за этой загнанности личного состава. «Барыс» в этом плане выглядит немного посвежее. Плюс казахстанцы играют дома, где играют немного сильнее, чем на выезде. Тогда как «Северсталь» в гостях смотрится совсем бледно.



Но тут уже деваться некуда, и даже в гостях «Северстали» придётся ложиться костьми. Думаю, что и заброшенные шайбы в этом матче будут. Не так много, как хочется болельщикам, но всё-таки будут, что позволит тоталу уйти выше 5.5. В основное время, как было сказано выше, ожидается ничья. А кто наберёт второе очко, гадайте сами», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.05.



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