«Барыс» — «Северсталь». Нужно есть больше малины

Андрей Разин рассказал, что после каждой игры его команда кушает ягоды и салаты. Нужна другая диета!

25 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Северсталь». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу астанчан в основное время можно с коэффициентом 2.40. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Северсталь» 25 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Барыс» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Барыс» Астана — «Северсталь» Череповец (25.01.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 25 января состоятся шесть матчей. В одном из них на стадионе «Барыс-Арена» в Астане местный «Барыс» примет «Северсталь». Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

Дела «Барыса» обстоят далеко не лучшим образом. Среди команд Восточной конференции он сыграл больше всех матчей. Если «Трактор» одержит победу хотя бы в одной из двух имеющихся в запасе встреч, то сместит подопечных Андрея Скабелки на последнее место в турнирной таблице.

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В то же время «барсы» ещё не утратили надежду на то, чтобы закончить сезон в зоне плей-офф. Во всех трёх последних встречах в регулярном чемпионате КХЛ они набрали очки. Сначала казахстанцы обыграли «Трактор» (3:2 ОТ) и «Автомобилист» (5:3), а затем уступили в овертайме в матче с «Металлургом» (1:2 ОТ).

Примечательно, что во всех трёх играх астанчане выступали на выезде. Теперь они возвращаются на «Барыс-Арену» и готовятся к домашней серии, которая наверняка получится лучше выездной. Стоит отметить, что казахстанцы проиграли в 14 из 28 матчей дома.

Однако большая часть поражений настигла «барсов» в матчах с сильными или пребывающими на подъёме соперниками. Нынешняя «Северсталь» не относится ни к одной из этих категорий. Как бы ни старался Андрей Разин, у клуба отчётливо проглядывается ряд проблем, в частности оборонительного плана.

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Наиболее уязвима вратарская позиция «Северстали». Стоит отметить, что клуб из Череповца прилагал усилия для того, чтобы её улучшить. Однако взятый у СКА в аренду Александр Самонов пока что совсем не оправдывает ожиданий. Недавно вратарь пропустил гол с центра площадки.

За последние пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ «сталевары» добыли только одну победу — во встрече с минским «Динамо» (2:1), на домашнем стадионе. Также на своём льду подопечные Андрея Разина потерпели поражение в серии послематчевых буллитов во встрече со СКА (1:2).

В основное время череповчане без шансов уступили в играх с «Локомотивом» (2:6), ЦСКА (2:4) и минским «Динамо» (0:2). Во всех трёх случаях в роли гостей. Проблемы с выездами видны у «Северстали» и на дистанции. Она одержала победы на чужом льду в 7 из 27 игр.

Меньше побед на выезде, чем «сталевары», в этом сезоне одержал только замыкающий сводную таблицу КХЛ «Сочи». При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит победа «Барыса» в матче. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78.

Безусловно, «Северсталь» — очень молодая и интересная команда. Обладая очень скромными ресурсами, Разин сумел поставить ей хороший по качеству хоккей. Впереди череповчан ждёт трёхматчевая выездная серия. Зато сразу после этого у них будет шесть встреч подряд на домашнем стадионе. Выходит, нужно немного потерпеть.

Интересный момент произошёл на конференции Разина после матча с «Динамо». Он рассказал, что часто проводит с хоккеистами мероприятия, а ещё они регулярно кушают малину и салаты. Это, конечно, идеальный рецепт для побед, но перед матчем с казахстанцами нужно было есть больше или переходить на мясо.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Барыс» — «Северсталь» 25 января 2023 года

В предстоящем матче у «Барыса» будет солидное преимущество в виде домашнего стадиона. Плюс в трёх последних встречах в регулярке «барсы» добыли хорошие результаты. Они явно не собираются переставать бороться за место в плей-офф. У «Северстали» мотивации не меньше. Однако у неё имеются огромные проблемы с выездами. Семь побед в 27 матчах — это совсем не серьёзно.

Ставка: победа «Барыса» в матче за коэффициент 1.78.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

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