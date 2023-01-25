«Майнц» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Алексея Гасилина на игру Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U-17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч 17-го тура Бундеслиги «Майнц» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: победа «Боруссии» за 2.28.



«Матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, где сыграют «Майнц» и «Боруссия» из Дортмунда. «Майнц» расположился в середине таблицы, имея в своем активе 20 очков, а Дортмунд находится в погоне за еврокубками и местами под солнцем. Но на данный момент команда расположилась на шестом месте. «Майнц» и «Боруссия» сыграли по одной игре после перерыва, начну с Дортмунда: они устроили чистую перестрелку с «Аугсбургом» и вырвали победу со счетом 4:3. Причем последние три мяча были забиты за четыре минуты. «Боруссия» отлично играет в атаке, где трио Мукоко — Белингхем — Брант задает ритм и скорость атакам. Эти игроки чаще всего отличаются результативными действиями почти в каждой игре. Вот в обороне «Боруссия» меня пугает, но буду верить, что это был первый матч после возобновления сезона и они допустили эти ошибки, не имея турнирного тонуса.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Майнц» сыграл свою игру против «Штутгарта» вничью (1:1). Игра была равная и, учитывая, что они играли на выезде, удалось достичь неплохого результата. У команды в пяти последних играх в Бундеслиге нет побед — две ничьи и три поражения. В этом сезоне «Майнц» семь раз играл дома и набрали семь очков. Удалось выиграть лишь одну игру. Да и последние игры оставались за Дортмундом. Очень удобно играть «Боруссии» против схемы 3-5-2, которая у «Майнца». В этом матче я не вижу причин, почему Дортмунд не наберет три очка. Моя ставка — победа «Боруссии» Дортмунд», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 9.05.



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